Medici e infermieri assunzioni e aumenti stipendi per il 2026 | in arrivo indennità di 110 euro

Lettera43.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cifre al ribasso su stipendi e assunzioni in arrivo per medici e infermieri nella legge di Bilancio 2026 stando al Documento programmatico di bilancio approvato nella giornata del 14 ottobre dal Consiglio dei ministri. Per l’anno 2026 nella Manovra saranno inseriti 2,4 miliardi di euro che andranno a favore delle assunzioni e delle retribuzioni del personale della sanità. A proposito di stipendi, per gli infermieri dovrebbe essere incrementata l’ indennità di specificità, di 40 euro più alta rispetto a quella percepita al giorno d’oggi. Per i medici, invece, si parla di cifre più alte, soprattutto per coloro che non svolgono attività privata, ma preferiscono mettersi a disposizione degli ospedali per smaltire le code (intramoenia). 🔗 Leggi su Lettera43.it

