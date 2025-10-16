Medici e infermieri assunzioni e aumenti stipendi per il 2026 | in arrivo indennità di 110 euro

Cifre al ribasso su stipendi e assunzioni in arrivo per medici e infermieri nella legge di Bilancio 2026 stando al Documento programmatico di bilancio approvato nella giornata del 14 ottobre dal Consiglio dei ministri. Per l’anno 2026 nella Manovra saranno inseriti 2,4 miliardi di euro che andranno a favore delle assunzioni e delle retribuzioni del personale della sanità. A proposito di stipendi, per gli infermieri dovrebbe essere incrementata l’ indennità di specificità, di 40 euro più alta rispetto a quella percepita al giorno d’oggi. Per i medici, invece, si parla di cifre più alte, soprattutto per coloro che non svolgono attività privata, ma preferiscono mettersi a disposizione degli ospedali per smaltire le code (intramoenia). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Medici e infermieri, assunzioni e aumenti stipendi per il 2026: in arrivo indennità di 110 euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Guarda la puntata di oggi MEDICI DI BASE Dall’assistenza territoriale, ai tempi lunghi per una visita specialistica. I problemi della Sanità sono ancora tutti sul tappeto. Mancano medici, infermieri e sempre più cittadini pagano di tasca propria spesso rinunciand - facebook.com Vai su Facebook

Centinaia di medici, infermieri su una barca piena di medicine. E poi otto barche a vela. Prima i droni, uno sciame sempre più fitto che ha iniziato a volare sull’ammiraglia della “seconda ondata”, la Conscience, della Freedom Flotilla Coalition, e a seguire sulle - X Vai su X

Manovra 2026: +6 miliardi per la sanità. Medici e infermieri al centro delle misure - La Manovra 2026 assegna alla sanità un incremento complessivo di 6 miliardi di euro e pone medici e infermieri al centro degli interventi. Scrive nursetimes.org

Sanità in Manovra, 4 miliardi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri - Il Governo ha stanziati 4 miliardi da aggiungere al fondo sanitario nazionale, puntando soprattutto a potenziare il personale con assunzioni di medici e infermieri ... Secondo quifinanza.it

Medici e infermieri: mini aumenti in busta paga, si riducono le assunzioni - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... Riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com