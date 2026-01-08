Il 2026 del Germi si apre con Carne Fresca e Lele Battista

Il 2026 presso Germi LdC inizia con gli appuntamenti di Carne Fresca - Suoni dal Futuro, che si terranno il 9 e 10 gennaio e il 23 e 24 gennaio. Questa rassegna propone una selezione di artisti emergenti e novità musicali, offrendo un’occasione di ascolto e scoperta nel rispetto della tradizione culturale del locale. Un’opportunità per appassionati e nuovi ascoltatori di avvicinarsi alle proposte più innovative del panorama musicale.

QUESTO MESE DA GERMI – GENNAIO 2026 Il 2026 da Germi si apre con Carne Fresca, Suoni dal Futuro venerdì 9 e sabato 10, e di nuovo venerdì 23 e sabato 24: la rassegna dedicata ai musicisti emergenti, con una piccola novità. Giovedì 15 LeLe Battista

