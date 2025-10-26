Kennedy vuole che gli americani mangino più formaggi e carne fresca | il piano del segretario alla Salute

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni del segretario alla Salute e ai Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., sul possibile ruolo dei grassi saturi nelle prossime linee guida alimentari del Paese hanno attirato diverse critiche per i noti rischi per la salute legati a un consumo eccessivo di questi alimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

