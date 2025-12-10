Talk & aperitivo dal libro di Laura Leonelli Io Non Scendo Donne che salgono sugli alberi e guardano lontano
Il 11 dicembre, nel Giardino Giusti di Verona, si terrà un evento speciale: un talk e aperitivo dedicato al libro di Laura Leonelli,
Talk & Aperitivo dal libro di Laura Leonelli "Io Non Scendo. Donne che salgono sugli alberi e guardano lontano" Giardino Giusti, Verona 11 Dicembre 18 -20. Moodart, Accademia di Moda e Comunicazione di Verona, è lieta di annunciare un esclusivo evento culturale in occasione dell'opera che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
