La fiamma accende Macerata e Civitanova tedofori scortati dalla folla

Il 4 gennaio 2026, Macerata e Civitanova hanno assistito all’accensione della fiamma, accompagnata dalla presenza di tedofori e dalla partecipazione della folla. Un gesto che rappresenta non solo lo sport, ma anche un momento di condivisione e tradizione, simbolo di impegno e comunità. Un evento che rafforza il legame tra le città e il valore dello spirito sportivo.

Macerata e Civitanova, 4 gennaio 2026 – "Non un solo un simbolo dello sport, ma il simbolo per eccellenza. Un orgoglio vederlo passare davanti alle nostre mura»: le parole di Giovanni Torresi, vicepresidente del Coni regionale, fotografano un'immagine. Centinaia di persone, tra atleti e curiosi, hanno corso sotto la pioggia inseguendo un fuoco. È l'immagine che meglio racconta il passaggio della f iaccola olimpica a Macerata, ieri pomeriggio, in barba al maltempo. Nel primo pomeriggio la fiaccola ha attraversato Civitanova sotto la pioggia. A portarla sono stati tra gli altri Gaia Giulietti, atleta di triathlon che ha sconfitto l'anoressia, e gli sportivi dell'Anthropos, accolti dal vice sindaco Claudio Morresi.

