Rasmus Hojlund ha commentato su Instagram il gol annullato contro il Verona, affermando di non aver toccato la palla con la mano. La sua dichiarazione si aggiunge alle discussioni sulla decisione arbitrale, evidenziando la sua posizione in merito all’episodio. La vicenda si inserisce nel contesto di un match segnato da diverse controversie, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Hojlund ha affidato a una storia su Instagram il suo commento dopo il gol annullato contro il Verona per un presunto tocco di braccio. Il match è poi terminato col punteggio di 2 a 2. Un uso del Var sempre più inspiegabile. Napoli-Verona, il commento di Hojlund. Dopo aver postato il video del presunto tocco che ha portato all’annullamento del suo gol, il danese commenta così: “Non ho nemmeno toccato la palla con la mano. Beh, ci riproveremo domenica. Forza Napoli sempre” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) Un messaggio piuttosto eloquente da parte del bomber danese: ora, il Napoli è atteso dal big match contro l’Inter (domenica 11 gennaio alle 20:45. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund non ci sta: “Non ho nemmeno toccato la palla con la mano”

Leggi anche: Napoli furioso per il gol annullato col Verona, Hojlund: «Non ho mai toccato la palla con la mano, ci rifaremo in campo domenica!» – FOTO

Leggi anche: Sarri a DAZN: «È da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene. Basic ci sta dando una grossa mano. L’incontro con Fabiani…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Hellas Verona 2-2, Hojlund dopo il gol annullato: «Non ho nemmeno toccato il pallone con la mano»; Hojlund si sfoga sui social: Non ho toccato il pallone con le mani; Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: Non l'ho neanche toccata; Hojlund polemico contro il VAR: “Non ho nemmeno toccato il pallone con la mano” FOTO.

Hojlund su Ig: “Non ho toccato la palla con la mano!” - Non si placano le polemiche in casa Napoli per gli episodi arbitrali che si sono verificati nel corso di Napoli- ilnapolionline.com