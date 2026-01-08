Ho sofferto la fame | la venezuelana Aida Yespica rivela cosa pensa davvero di Maduro

Aida Yespica, attrice venezuelana, condivide la sua opinione sulla situazione nel suo paese. Ricorda le difficoltà vissute durante oltre venticinque anni di dittatura comunista, sottolineando la sofferenza del popolo venezuelano e la gioia per la fine di quel regime. Le sue parole offrono uno sguardo personale e diretto sulla realtà politica e sociale del Venezuela, evidenziando l'importanza di comprendere le esperienze di chi ha vissuto quegli anni.

"Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo''.

