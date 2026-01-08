Ho sofferto la fame | la venezuelana Aida Yespica rivela cosa pensa davvero di Maduro

Aida Yespica, modella venezuelana, condivide il suo punto di vista sulla situazione nel suo paese. Ricordando le difficoltà vissute sotto la dittatura, evidenzia l’importanza di un cambiamento politico e sociale. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla realtà venezuelana, sottolineando il desiderio di libertà e miglioramento per il popolo venezuelano. Un’analisi sobria e autentica sulla difficile esperienza di chi ha vissuto in un contesto di oppressione.

"Noi venezuelani siamo tutti felicissimi per la fine della dittatura, solo chi ha vissuto nel mio paese può capire le sofferenze che ha dovuto sopportare il popolo venezuelano e cosa significa vivere 25 anni sotto una dittatura comunista. Maduro è stato un dittatore, un tiranno che ha oppresso il suo popolo''.

