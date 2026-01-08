Aida Yespica contro le manifestazioni pro-Maduro della Cgil | Io ho sofferto davvero la fame in Venezuela

Aida Yespica ha commentato le recenti manifestazioni pro-Maduro della Cgil, sottolineando la propria esperienza personale in Venezuela. La modella e showgirl ha ricordato di aver vissuto la fame e le difficoltà del suo paese, evidenziando come solo chi ha vissuto certe condizioni possa comprendere appieno le sofferenze del popolo venezuelano. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle opinioni riguardanti il governo di Caracas.

Venezuela, Aida Yespica: "Ho sofferto la fame, ora fateci festeggiare la libertà" - La modella e showgirl: "Solo noi venezuelani conosciamo sofferenze nostro popolo. msn.com

Aída Yéspica contro la Cgil: «Ho sofferto la fame, ora festeggio la fine di Maduro. Che ne sanno loro del Venezuela?» - La sfogo della showgirl dopo il blitz Usa per arrestare il dittatore di Caracas: «Era un tiranno che opprimeva il popolo, lasciateci gioire» ... msn.com

