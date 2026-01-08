Heated Rivalry Connor Stories confessa | A 13 anni twerkavo come Miley Cyrus

Connor Storrie, protagonista di Heated Rivalry, ha recentemente condiviso un aneddoto personale, rivelando di aver twerkato come Miley Cyrus all'età di 13 anni. Sebbene la serie sia ancora inedita in Italia, la sua popolarità cresce sui social, in particolare su TikTok. Con Miley Cyrus che ha espresso interesse per la colonna sonora della seconda stagione, questa confessione aggiunge un tocco di autenticità alla figura di Connor, amplificando l’interesse per lo show.

Nonostante la serie sia ancora inedita in Italia, la sua popolarità è alle stelle grazie ai social e soprattutto a TikTok dove se ne possono visualizzare vari spezzoni, ora la sua star ha confessato il suo segreto Ora che Miley Cyrus ha dichiarato che le piacerebbe comporre le musiche per la seconda stagione di Heated Rivalry, una delle star dello show, Connor Storrie, ha una confessione da fare. Storrie, che interpreta il giocatore di hockey russo Ilya nella serie romantica queer, ha raccontato che aveva solo 13 anni quando si è travestito da Cyrus per Halloween. L'attore non ha impersonato però Hannah Montana, ma la star nella sua controversa esibizione agli MTV VMA con Robin Thicke nel 2013. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

