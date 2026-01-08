Harry avrà di nuovo la scorta armata può tornare coi figli a Londra ma Re Carlo lo gela con un altro sgarbo

Il principe Harry potrà tornare a Londra con la sua famiglia, grazie alla decisione di ottenere nuovamente la scorta armata. Dopo una lunga battaglia legale, è stato confermato il suo diritto di rientrare nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet. Tuttavia, il re Carlo sembra aver indirizzato un messaggio di distacco, lasciando spazio a tensioni e interpretazioni diverse sulla vicenda.

Pare proprio che alla fine il principe Harry abbia vinto la battaglia legale per la scorta e che ci sia il via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Harry avrà di nuovo la scorta armata, può tornare coi figli a Londra ma Re Carlo lo gela con un altro sgarbo Leggi anche: Re Carlo, Archie e Lilibet verso il nonno: Harry potrebbe ritrovare la scorta Leggi anche: Harry, Meghan e lo sgarbo di Natale: ecco perché i Sussex lasciarono la Corona Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Colpo di scena, il principe Harry vince la battaglia legale per la scorta: via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet - Il duca del Sussex ha ottenuto il diritto alla sicurezza durante le visite in patria. ilfattoquotidiano.it

Re Carlo, Archie e Lilibet verso il nonno: Harry potrebbe ritrovare la scorta - Il secondogenito di Carlo, “fuggito” negli Stati Uniti ormai da tempo, potrebbe riottenere questa forma di tutela armata nel Regno Unito. dilei.it

Harry potrà tornare con i figli nel Regno Unito: la svolta sulla sicurezza e l'incontro con nonno Re Carlo - I piccoli Archie e Lilibet sarebbero pronti finalmente a conoscere da vicino il nonno, re Carlo. msn.com

Harry Potter. . Un nuovo anno davanti a noi. La magia È sempre la stessa. Buon anno facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.