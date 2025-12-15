Nel 2019, durante il tradizionale discorso natalizio, la regina Elisabetta II avrebbe rivolto un gesto che segnò profondamente Harry, Meghan e il piccolo Archie. Questo episodio, percepito come uno sgarbo, rappresenta uno dei momenti chiave che contribuirono alla decisione dei Sussex di allontanarsi dalla famiglia reale e dalla corona.

(Adnkronos) – A Natale, si sa, si è tutti più buoni. Ma nel 2019, sembra che Elisabetta II non lo fu affatto con Harry, Meghan e il piccolo Archie, che dovettero subire lo sgarbo della regina durante il discorso natalizio di quell'anno. Quella della sovrana fu per il duca e la duchessa di Sussex un'offesa . Periodicodaily.com

??? Was The Queen's Christmas Photo Snub The Moment Meghan & Harry Became Furious?!

Harry, Meghan e lo sgarbo di Natale: ecco perché i Sussex lasciarono la Corona - Ma nel 2019, sembra che Elisabetta II non lo fu affatto con Harry, Meghan e il piccolo Archie, che dovettero subire lo sgarbo della regina durante ... msn.com