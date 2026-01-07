Re Carlo Archie e Lilibet verso il nonno | Harry potrebbe ritrovare la scorta

Si torna a discutere della possibilità che il Principe Harry possa riottenere la scorta nel Regno Unito. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti, il secondogenito di Carlo potrebbe tornare a beneficiare di questa forma di tutela, anche alla luce delle recenti conversazioni sulla sicurezza e la protezione della famiglia reale. La questione, che coinvolge anche il rapporto tra Harry e i membri della Corona, rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Si torna a parlare della scorta per il Principe Harry. Il secondogenito di Carlo, “fuggito” negli Stati Uniti ormai da tempo, potrebbe riottenere questa forma di tutela armata nel Regno Unito. Ciò riapre uno dei capitoli più delicati della sua frattura con la Famiglia Reale britannica. Potrebbe però avere anche un effetto concreto e profondamente emotivo: consentire ai piccoli Archie e Lilibet di tornare nel Paese e riabbracciare il nonno. People riporta le analisi di fonti vicine al Duca di Sussex: ci sarebbero segnali positivi da parte del Governo. Dopo battaglie legali e appelli respinti, qualcosa sembra finalmente muoversi. 🔗 Leggi su Dilei.it

