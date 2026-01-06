Terremoto nella notte ai Campi Flegrei | scossa avvertita in provincia di Napoli

Nella notte del 6 gennaio, alle 3:23, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nei Campi Flegrei, con epicentro nella provincia di Napoli. L'evento sismico è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e proseguono con le verifiche sul territorio.

Il sisma, registrato alle 3:23 del 6 gennaio, ha avuto magnitudo 3.1 con epicentro nei Campi Flegrei. Poco dopo una replica di intensità inferiore. Nessun danno segnalato. Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il sisma si è . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Terremoto nella notte ai Campi Flegrei: scossa avvertita in provincia di Napoli Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.5 avvertita anche a Napoli Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.3 avvertita anche a Napoli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terremoto Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.1 e 2.9 a distanza di un minuto: nella notte paura da Pozzuoli a Napoli; Due forti scosse di terremoto in due minuti, notte difficile per i residenti dei Campi Flegrei; Terremoto Campi Flegrei, due scosse nella notte, la più forte 3.1; Serie di scosse ai Campi Flegrei, stanotte di magnitudo 3,1. Terremoto Campi Flegrei, due scosse nella notte, la più forte 3.1 - Due scosse bradisismiche ai Campi Flegrei nella notte del 6 gennaio: magnitudo 3. fanpage.it

Terremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte - Altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: notte di paura per diversi movimenti che hanno svegliato gli abitanti ... virgilio.it

TERREMOTO - Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.1 - 1 è stata registrata nella notte, alle 3:23, in provincia di Napoli, ai Campi Flegrei. napolimagazine.com

ATTENZIONE: gli scienziati avvertono che i Campi Flegrei si stanno espandendo EVACUAZIONE o DISASTRO

Terremoto Campi Flegrei, due scosse nella notte, la più forte 3.1 - facebook.com facebook

Nella notte avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nelle province di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Teramo. Epicentro a Sant'Angelo in Pontano (MC), ipocentro a 24 km di profondità. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.