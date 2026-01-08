Guerra in Ucraina il Maggio cancella Zakharova e Repin

Il Maggio Musicale Fiorentino ha comunicato la sospensione dello spettacolo Pas de deux for toes and fingers, previsto per gennaio 2026, con Svetlana Zakharova e Vadim Repin. La decisione si inserisce nel contesto delle conseguenze della guerra in Ucraina, che ha portato a modifiche negli eventi programmati, evidenziando le ripercussioni culturali di un conflitto ancora in corso.

