Il Maggio Musicale comunica la temporanea sospensione del balletto

Il Teatro del Maggio Musicale informa che il balletto 'Pas de deux for toes and fingers" con l'etoile russa Svetlana Zakharova e il violinista e direttore d'orchestra Vadim Repin in cartellone il 20 e 21 gennaio 2026, è "momentaneamente sospeso" a causa "del perdurare delle tensioni internazionali che creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio musicale: sospeso il balletto di Svetlana Zakharova. Motivo: le tensioni internazionali

