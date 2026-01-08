Maggio musicale | sospeso il balletto di Svetlana Zakharova Motivo | le tensioni internazionali

Il Maggio Musicale comunica la temporanea sospensione del balletto

Il Teatro del Maggio Musicale informa che il balletto 'Pas de deux for toes and fingers" con l'etoile russa Svetlana Zakharova e il violinista e direttore d'orchestra Vadim Repin in cartellone il 20 e 21 gennaio 2026, è "momentaneamente sospeso" a causa "del perdurare delle tensioni internazionali che creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

