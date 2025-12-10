Guerra in Ucraina Zakharova | La promessa di Zelensky di tenere elezioni? Siamo al teatro delle marionette
In un contesto di conflitto e incertezza, le dichiarazioni di Zakharova criticano la promessa di Zelensky di tenere elezioni, qualora ricevesse garanzie di sicurezza dagli alleati occidentali. La situazione viene paragonata a un teatro delle marionette, evidenziando le tensioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il conflitto in Ucraina.
La promessa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tenere elezioni se gli alleati occidentali ne garantiranno la sicurezza assomiglia a una situazione da teatro delle marionette. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista a Sputnik Radio, ripresa dalla Tass. «Penso che questo rappresenti un livello di cinismo completamente nuovo», ha sostenuto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
