Guerra in Ucraina Zakharova | La promessa di Zelensky di tenere elezioni? Siamo al teatro delle marionette

Feedpress.me | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di conflitto e incertezza, le dichiarazioni di Zakharova criticano la promessa di Zelensky di tenere elezioni, qualora ricevesse garanzie di sicurezza dagli alleati occidentali. La situazione viene paragonata a un teatro delle marionette, evidenziando le tensioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il conflitto in Ucraina.

La promessa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tenere elezioni se gli alleati occidentali ne garantiranno la sicurezza assomiglia a una situazione da teatro delle marionette. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista a Sputnik Radio, ripresa dalla Tass. «Penso che questo rappresenti un livello di cinismo completamente nuovo», ha sostenuto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in ucraina zakharova la promessa di zelensky di tenere elezioni siamo al teatro delle marionette

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Zakharova: "La promessa di Zelensky di tenere elezioni? Siamo al teatro delle marionette"

Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

Guerra Ucraina, Mosca: «La promessa di Zelensky di tenere elezioni è come un teatro delle marionette» - La promessa del presidente Volodymyr Zelensky di tenere elezioni in Ucraina se gli occidentali ne garantiranno la sicurezza, sembra una scena del teatro delle marionette. Da ilgazzettino.it