Lodo Mondadori anche Strasburgo chiude il caso | respinti i ricorsi di Berlusconi e Fininvest sul mega risarcimento alla Cir di De Benedetti

La Corte di Strasburgo ha respinto i ricorsi di Berlusconi e Fininvest riguardo al risarcimento di oltre 540 milioni di euro assegnato a Carlo De Benedetti nel contesto del caso Lodo Mondadori. La decisione conclude definitivamente la vicenda giudiziaria, che coinvolgeva tangenti e procedimenti legali risalenti al 2013. Questa sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della conclusione di un lungo contenzioso, segnando un capitolo importante nella storia giudiziaria italiana.

“È uno schiaffo alla giustizia”. Era il 17 febbraio del 2013 e Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, commentava così la decisione della Cassazione di fissare in 541,2 milioni il risarcimento a Carlo De Benedetti per quella che era stata chiamata la “guerra di Segrate”: per cui l’avvocato Cesare Previti, per conto di Silvio Berlusconi Cavaliere, pagò tangenti ai giudici di Roma per vincere la causa Lodo Mondadori. Oggi emerge che la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto sui punti centrali i ricorsi presentati da Silvio Berlusconi e da Fininvest contro lo Stato italiano in relazione alla lunga e complessa vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lodo Mondadori, anche Strasburgo chiude il caso: respinti i ricorsi di Berlusconi e Fininvest sul mega risarcimento alla Cir di De Benedetti Leggi anche: Lodo Mondadori, respinti a Strasburgo i ricorsi della famiglia Berlusconi e di Fininvest. La corte europea: “Processi equi” Leggi anche: Lodo Mondadori: Cedu respinge il ricorso di Berlusconi e Fininvest Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ***Fininvest: Strasburgo chiude 'guerra Segrate', bocciato ricorso Berlusconi - Contro risarcimento da 500 mln a Cir su Lodo Mondadori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

