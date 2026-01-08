Groenlandia Trump tratta l' acquisto Marco Rubio | La diplomazia è la prima strada

La notizia dell'interesse di Donald Trump per l'acquisto della Groenlandia ha suscitato numerosi commenti internazionali. Marco Rubio sottolinea l'importanza della diplomazia come primo approccio, mentre la Casa Bianca mantiene aperte tutte le possibilità. Francia, Germania e Polonia monitorano con cautela gli sviluppi, evidenziando la delicatezza di una questione che coinvolge interessi strategici e diplomatici di rilevanza globale.

Groenlandia, Trump pronto a comprarla: la mossa del presidente Usa e gli scenari - La portavoce della Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto'. adnkronos.com

Donald Trump tratta per acquistare la Groenlandia, la rivelazione dalla Casa Bianca sul piano per l'isola - La portavoce della White House, Karoline Leavitt, ha rivelato che il presidente Donald Trump sta discutendo attivamente l'acquisto della Groenlandia ... virgilio.it

Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

Mentre gli europei cercano di difendere la Groenlandia dalle minacce di annessione di Donald Trump, il timore di perdere il sostegno degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina impone delicati equilibrismi - facebook.com facebook

#trump #groenlandia #sudamerica #mondo Prendo tutto. Epifania di Trump. Oggi per @repubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.