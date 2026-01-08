Groenlandia Trump tratta l' acquisto Marco Rubio | La diplomazia è la prima strada
La notizia dell'interesse di Donald Trump per l'acquisto della Groenlandia ha suscitato numerosi commenti internazionali. Marco Rubio sottolinea l'importanza della diplomazia come primo approccio, mentre la Casa Bianca mantiene aperte tutte le possibilità. Francia, Germania e Polonia monitorano con cautela gli sviluppi, evidenziando la delicatezza di una questione che coinvolge interessi strategici e diplomatici di rilevanza globale.
Ma la Casa Bianca avverte: «Tutte le opzioni sono sul tavolo». Cautela di Francia Germania e Polonia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
