Groenlandia la Casa Bianca | Trump sta discutendo l' acquisto La settimana prossima vertice con Rubio e il governo danese

La Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump sta valutando l'acquisto della Groenlandia, definendola una delle opzioni possibili. La portavoce ha precisato che, per ora, la diplomazia resta la priorità, e che la proposta sarà discussa in un prossimo vertice con Rubio e il governo danese. La questione ha suscitato attenzione internazionale, ma al momento si tratta di una possibile opzione tra altre iniziative diplomatiche.

La portavoce della Casa Bianca: «La prima opzione del presidente» per arrivare al controllo della Groenlandia «è sempre la diplomazia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta discutendo l'acquisto». La settimana prossima vertice con Rubio e il governo danese Leggi anche: Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» Leggi anche: Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» dell'isola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare”; Casa Bianca: uso dell’esercito in Groenlandia è «un’opzione». Europa a Trump: l’isola «appartiene al suo popolo»; Groenlandia, Casa Bianca: Trump valuta tutte le opzioni; Trump vuole la Groenlandia con ogni mezzo, muro della UE: È del suo popolo. Casa Bianca: "Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia" - La Casa Bianca conferma che il presidente Donald Trump sta discutendo con il suo team l'ipotesi di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca. libero.it

La Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

La Casa Bianca: “Trump sta trattando attivamente di comprare la Groenlandia” - La portavoce della Casa Bianca conferma che Trump sta discutendo l’ipotesi di acquistare la Groenlandia. msn.com

Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

#Groenlandia, la Casa Bianca: la diplomazia è sempre la prima opzione di #Trump x.com

Casa Bianca: «Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.