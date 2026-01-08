Gli uomini violenti possono essere aiutati? A Napoli nasce un centro per la riabilitazione psicologica

A Napoli, da luglio 2025, apre il Centro di Urgenza e di Ascolto per la Riabilitazione degli autori di violenza (CUAV) nel Centro direzionale. Si tratta di un luogo dedicato al percorso di recupero e supporto psicologico per uomini che hanno esercitato comportamenti violenti, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento positivo e prevenire future situazioni di rischio.

Da luglio 2025 è operativo al Centro direzionale un CUAV, centro per la riabilitazione degli autori di violenza. A gennaio 2026 il centro che è sotto la direzione di una psicologa del lavoro, la Dr.ssa Eleonora Capuozzo, ha in carico già decine di casi affidati dai servizi sociali e dalla autorità giudiziaria.

