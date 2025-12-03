A Napoli apre un centro per uomini violenti
Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la presa d'atto dell'ammissione al finanziamento regionale di 102.492,32 per l'istituzione e il funzionamento di un Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (Cuav), disposto con Decreto dirigenziale della Regione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
