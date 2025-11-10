Contro la violenza sulle donne nasce Protocollo Zeus La psicologa | Così rieduchiamo gli uomini violenti

Un percorso per educare gli uomini e renderli consapevoli della gravità di alcuni comportamenti culturalmente sessisti e violenti nei confronti delle compagne al fine di prevenire casi di violenza domestica. Questo lo scopo con cui è nato il Protocollo Zeus, che viene rinnovato per questo nuovo anno anche a Frosinone. Fanpage.it ha intervistato la coordinatrice del progetto, la dottoressa Antonella D'Ambrosi, Responsabile di Dipartimento e Psicopatologia nel Circuito Penitenziario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

STOP VIOLENZA CONTRO LE DONNE In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Città di Rivarolo proporrà due iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere: - Sabato 22 - facebook.com Vai su Facebook

Contro la violenza sulle donne nasce Protocollo Zeus. La psicologa: “Così rieduchiamo gli uomini violenti” - Un percorso per educare gli uomini e renderli consapevoli della gravità di alcuni comportamenti culturalmente sessisti e violenti nei confronti delle ... Da fanpage.it

Coldiretti e Fondazione Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: nasce “Libeera”, la birra simbolo di rispetto, solidarietà e rinascita - Dalla collaborazione tra le due realtà nasce una nuova alleanza nazionale che unisce il mondo agricolo e quello ... Si legge su foodaffairs.it

Una birra in rosa contro la violenza: nasce “Libeera” - Alessia Parisatto, giovane produttrice di Baone (PD) e delegata di Coldiretti Giovani Impresa Padova, è una delle protagoniste venete della filiera etica di questo prodotto a favore della Fondazione " ... Da padovaoggi.it