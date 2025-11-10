Contro la violenza sulle donne nasce Protocollo Zeus La psicologa | Così rieduchiamo gli uomini violenti

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso per educare gli uomini e renderli consapevoli della gravità di alcuni comportamenti culturalmente sessisti e violenti nei confronti delle compagne al fine di prevenire casi di violenza domestica. Questo lo scopo con cui è nato il Protocollo Zeus, che viene rinnovato per questo nuovo anno anche a Frosinone. Fanpage.it ha intervistato la coordinatrice del progetto, la dottoressa Antonella D'Ambrosi, Responsabile di Dipartimento e Psicopatologia nel Circuito Penitenziario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

contro violenza donne nasceContro la violenza sulle donne nasce Protocollo Zeus. La psicologa: “Così rieduchiamo gli uomini violenti” - Un percorso per educare gli uomini e renderli consapevoli della gravità di alcuni comportamenti culturalmente sessisti e violenti nei confronti delle ... Da fanpage.it

contro violenza donne nasceColdiretti e Fondazione Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: nasce “Libeera”, la birra simbolo di rispetto, solidarietà e rinascita - Dalla collaborazione tra le due realtà nasce una nuova alleanza nazionale che unisce il mondo agricolo e quello ... Si legge su foodaffairs.it

contro violenza donne nasceUna birra in rosa contro la violenza: nasce “Libeera” - Alessia Parisatto, giovane produttrice di Baone (PD) e delegata di Coldiretti Giovani Impresa Padova, è una delle protagoniste venete della filiera etica di questo prodotto a favore della Fondazione " ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Violenza Donne Nasce