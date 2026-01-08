Gli Amatori irpini sulle tracce di Sinner | partono i tornei

Gli Amatori irpini tornano in campo con i tornei del circuito TPRA della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel. Un’occasione per gli appassionati di vivere il tennis a livello locale, condividendo emozioni e competizioni, ispirati dai grandi campioni come Jannik Sinner. Un momento di crescita e confronto che rafforza la passione per questo sport, coinvolgendo centinaia di praticanti in tutta la regione.

Sognare in grande, partendo dal proprio circolo. È questo lo spirito del circuito TPRA della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, che anche in Irpinia continua a coinvolgere centinaia di appassionati, pronti a scendere in campo con la stessa fame di punti, emozioni e sfide che accompagna i protagonisti del grande tennis mondiale. Sulle orme di Jannik Sinner – simbolo di un movimento in piena crescita e di un'Italia sempre più protagonista – il TPRA offre agli amatori l'occasione concreta di vivere il tennis e il padel con un format moderno, competitivo e inclusivo, capace di trasformare ogni partita in un'esperienza da "tour".

