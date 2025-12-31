Carlos Alcaraz si prepara alla nuova stagione con allenamenti a El Palmar, dove resterà fino al 4 gennaio. La sua preparazione include anche un piano specifico verso il confronto con Sinner, con l’obiettivo di ottimizzare le performance nei prossimi tornei. Dopo questa fase di preparazione, Alcaraz si trasferirà in Corea, dove prenderà parte a importanti appuntamenti agonistici.

Carlos Alcaraz si sta allenando a El Palmar e rimarrà nella località murciana fino a domenica 4 gennaio, scaldando i motori in vista della nuova stagione agonistica. Il numero 1 del mondo lascerà la Spagna nella giornata di lunedì 5 gennaio, quando si trasferirà in Corea del Sud: volo intercontinentale per il fuoriclasse iberico, che avrà così modo di acclimatarsi con il fuso orario e di proseguire il proprio lavoro di preparazione. Sabato 10 gennaio (alle ore 08.00 italiane) il campione in carica di Roland Garros e US Open scenderà in campo per affrontare Jannik Sinner in un pirotecnico incontro di esibizione: nuovo incrocio tra i due padroni del panorama internazionale a quasi due mesi di distanza dall’atto conclusivo delle ATP Finals, sarà un antipasto della possibile finale degli Australian Open in programma domenica 1° febbraio sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz studia il piano verso Sinner: allenamenti e data del trasferimento in Corea. Poi gli altri tornei…

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, ufficiale la data dell’esibizione in Corea del Sud

Leggi anche: Nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: una sfida in Corea del Sud prima degli Australian Open

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta. Ecco il piano per Parigi - Dodici giorni dopo la sconfitta contro Andrey Rublev ai quarti di finale del Masters- gazzetta.it

Sinner e Alcaraz verso Doha: come cambia la programmazione. Il piano di Carlos per agganciare Jannik passa dal veloce (terra battuta in pausa) - L’idea: preferire il veloce indoor di Rotterdam alla terra sudamericana, annettersi 500 punti nella settimana in cui Jannik ha scelto di stare fermo tra impegni ... corriere.it

Come Alcaraz può battere Djokovic a Wimbledon: il piano dello spagnolo per la finale - Incurante delle ripetizioni, dei favori del pronostico e dell’ordine precostituito delle cose ma non della storia recente del suo sport ... corriere.it

https://www.oasport.it/2025/12/dalla-spagna-sganciano-la-bomba-andy-murray-potrebbe-essere-il-nuovo-allenatore-di-carlos-alcaraz/ La stampa spagnola indaga sul futuro di Carlos Alcaraz e secondo alcuni ben informati, uno dei possibili nomi per il ruolo di - facebook.com facebook

In una lunghissima e sincera intervista a @marca Juan Carlos Ferrero ha parlato per la prima volta della separazione da Carlos Alcaraz e pure della (a oggi remota) possibilità di allenare in futuro Jannik Sinner "Ho dato tutto, ho lasciato l’anima in questo x.com