Dopo qualche giorno di meritato riposo al termine di un’annata agonistica logorante, i tennisti si sono già rimessi al lavoro per preparare la prossima stagione. Il mese di dicembre è l’unico senza tornei ufficiali e serve proprio per mettere fieno in cascina, facendosi trovare pronti per il 2026. I giocatori italiani non fanno eccezione e hanno già iniziato la propria preparazione, anche perché mancano soltanto cinque settimane agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Come si stanno avvicinando gli azzurri al grande evento sul cemento di Melbourne? Jannik Sinner si presenterà in terra oceanica da numero 2 del mondo e con il compito di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove si allenano Sinner, Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte