Dove si allenano Sinner Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte
Dopo qualche giorno di meritato riposo al termine di un’annata agonistica logorante, i tennisti si sono già rimessi al lavoro per preparare la prossima stagione. Il mese di dicembre è l’unico senza tornei ufficiali e serve proprio per mettere fieno in cascina, facendosi trovare pronti per il 2026. I giocatori italiani non fanno eccezione e hanno già iniziato la propria preparazione, anche perché mancano soltanto cinque settimane agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Come si stanno avvicinando gli azzurri al grande evento sul cemento di Melbourne? Jannik Sinner si presenterà in terra oceanica da numero 2 del mondo e con il compito di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atp Finals 2025, Sinner e Alcaraz si allenano insieme: svolto un set amichevole | Video
Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino, Carota Boys in delirio
Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino, Carota Boys in delirio
Sinner, il primo allenamento a Dubai in vista del 2026. Video #SkySport #SkyTennis Vai su X
Alfonso Sciascia paginaufficiale. . Jannik Sinner si allena a Dubai per la stagione 2026: ritmo altissimo, focus totale e voglia di ripartire più forte di prima Video dal profilo Instagram di kingtommyz #Sinner #TeamSinner #RoadTo2026 #Dubai #TennisLi - facebook.com Vai su Facebook
La preparazione degli italiani è iniziata: Sinner, Musetti e Cobolli, ma non solo - Molti azzurri sono già all’opera in giro per il mondo. Riporta ubitennis.com
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it