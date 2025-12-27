Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cinque anni insieme e nessuna voglia di sembrare perfetti. La dolce dedica dell’influencer. Cinque anni non sono un numero romantico. Non fanno titolo come “primo” e non fanno paura come “dieci”. Cinque anni sono la zona grigia delle coppie: quando hai già litigato abbastanza da sapere come si fa sul serio, ma non abbastanza da aver smesso di sperarci. E loro, in questo spazio imperfetto, ci stanno comodissimi. Leggi anche Rasha e Omer si espongono: le prime rivelazioni dopo il GF La loro storia nasce davanti alle luci violente del Grande Fratello VIP, ma non è lì che si è scritta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi celebra l’amore con Pierpaolo: un grande ed importante traguardo

Leggi anche: La dolce vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le foto bellissime di famiglia che confermano l'amore

Leggi anche: “Cosa succede davvero con Giulia Salemi”. Pierpaolo Pretelli, la verità dopo scandalo e voci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giulia Salemi ha partorito: è nato il piccolo Kian - Roma, 16 gennaio 2025 – Giulia Salemi, influencer e volto noto della televisione italiana, è diventata mamma il 10 gennaio 2025. quotidiano.net

Giulia Salemi: "Il cesareo lo rifarei 100 volte. Già in forma? Genetica, anzi un po’ di cu.." - Notte insonne per Giulia Salemi, ma questa volta non per le poppate del piccolo Kian, nato lo scorso 10 gennaio. gazzetta.it

Giulia Salemi neomamma a casa con Kian: “E’ il momento più importante della mia vita, sono off” - Il figlio dei due influencer è nato dieci giorni fa, ma mamma e papà hanno atteso prima di dare ... tgcom24.mediaset.it

Travolto dal “caso Signorini”, Pierpaolo Pretelli era sparito dai social. Ora ricompare sui social al fianco di Giulia Salemi, mentre Corona si scusa per il video diffuso erroneamente. - facebook.com facebook

PERSONAGGI DEL 2025! GIULIA SALEMI! Super conduttrice #TheCage; un onore partecipare alle registrazioni del programma e incontrarla! Super podcaster di #NonLoFaccioPerModa e super narratrice di Cribs Italia! Super @GiuliaSalemi93, bravissima, si x.com