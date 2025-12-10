Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme | la dolce dedica per Kian

Giulia Salemi celebra il primo anno di crescita di Kian con una dolce dedica, condividendo un momento di intimità e affetto. In un mondo frenetico, sono spesso i gesti più semplici a segnare profondamente le tappe della vita, ricordandoci l'importanza di crescere insieme con amore e tenerezza.

Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: Kian compie 11 mesi. La dolce dedica dell’influencer. Ci sono momenti che non fanno rumore, eppure cambiano tutto. Non finiscono sui red carpet, non chiedono filtri né applausi, ma restano impressi come una fotografia scattata col cuore. Gli 11 mesi di Kian sono uno di questi momenti. E Giulia Salemi lo sa bene. Negli ultimi mesi Giulia ha riscritto il suo racconto personale, passando con naturalezza da icona pop e volto amatissimo della TV a custode attenta di un tempo nuovo, più lento e profondamente vero. La maternità non le ha tolto luce: le ha cambiato il colore. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian

Giulia Salemi, maxi fiocco tra oro e argento - L’influencer e il compagno Pierpaolo Pretelli (già papà di Leonardo – nato dalla relazione con Ariadna Romero) sono infatti diventati genitori di Kian lo scors ... Come scrive ilgiorno.it

L’albero di Natale di Giulia Salemi: oro e argento tra i rami con maxi fiocco sulla cima - Giulia Salemi ha aperto le porte al Natale: nel soggiorno di casa è spuntato un albero riccamente ed elegantemente addobbato con palline e lucine ... Si legge su fanpage.it

Il primo albero di Natale di Kian. Mamma Giulia Salemi sorride davanti alla meraviglia del figlio che a gennaio compirà un anno. Per lui quelle che stanno per arrivare sono le prime Feste. @giuliasalemi #divaedonnasettimanale #divaedonna #divaedonnama - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) / Posts / X Vai su X