Giorgetti | Fondi per armi non da spesa sociale Patuanelli | Dove li prenderete? Ipotecate risorse del Paese

Il dibattito sulla destinazione dei fondi pubblici si intensifica, con Giorgetti che sottolinea come le risorse per le armi non siano da considerare come spesa sociale, e Patuanelli che solleva dubbi sulla copertura. Il governo Meloni, pur escludendo tagli alla spesa sociale, attende i dati Istat di marzo per confermare l’aumento dello 0,5% del Pil destinato alla sicurezza, evidenziando un’attenta gestione delle risorse pubbliche.

Il governo Meloni esclude tagli alla spesa sociale e attende i dati Istat di marzo per confermare l’aumento dello 0,5% del Pil destinato al capitolo sicurezza. “L’incremento delle risorse destinate alla Difesa e alla sicurezza nazionale non graverà sui settori del welfare e delle politiche sociali, grazie all’attivazione di specifiche deroghe europee e clausole di flessibilità”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il Question Time al Senato rispondendo a un’interrogazione di Stefano Patuanelli, capogruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle, sulle coperture finanziarie necessarie per sostenere gli impegni assunti dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

