Manovra Giorgetti | Non abbiamo tolto un euro a spesa sociale per destinarlo alla difesa

Il ministro Giorgetti ha chiarito che nella manovra non sono stati ridotti fondi destinati alla spesa sociale, ma le risorse sono state indirizzate alla difesa. Riguardo ai tempi di approvazione, ha ricordato che in passato i iter parlamentari si svolgevano su periodi più lunghi, spesso di due o tre mesi. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle priorità di bilancio e alle procedure legislative.

"I tempi ristretti per l'approvazione della manovra che è arrivata blindata alla Camera? È vero che alcuni anni fa l'iter della manovra durava tre mesi o due mesi e mezzo. Quando sono entrato qui c'erano due sessioni alla Camera e al Senato. Di questo mi rammarico ": così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Montecitorio subito dopo l'approvazione definitiva della manovra 2026. "Le spese militari?" prosegue rispondendo ai cronisti. "Noi non abbiamo tolto un euro alla spesa sociale per destinarlo alla spesa militare. Il dibattito sulla spesa militare si aprirà la prossima primavera quando e se usciremo dalla procedura di infrazione ".

