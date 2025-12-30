Manovra Giorgetti | Spesa per le armi? Non abbiamo tolto un euro dalla spesa sociale – Il video

Il ministro Giorgetti ha chiarito che nella legge di bilancio non sono stati ridotti i fondi destinati alla spesa sociale, anche se sono stati allocati risorse per le spese militari. Questa scelta mira a mantenere gli impegni di sostegno alle politiche sociali, garantendo un equilibrio tra le diverse aree di intervento senza sacrificare i servizi essenziali per la popolazione.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Non abbiamo tolto un euro in questa legge di bilancio alla spesa sociale per destinarla alle spese per le armi. Il dibattito sulla spesa per la difesa ci sarà dalla prossima primavera, quando e se usciremo dalla procedura di infrazione. Dobbiamo ancora andare sotto il 3% e non è affatto scontato che questo avvenga. Naturalmente questo è il mio auspicio. Allora valuteremo se chiedere la deroga per l'aumento per le spese per la difesa, in modo da non toccare in alcun modo le spese destinate a sanità, scuola, istruzione e quant'altro" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online

