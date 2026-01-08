Ghiaccio in tangenziale a Milano chiusa un' uscita da giorni
Da diversi giorni, l’ingresso della tangenziale Est di Lambrate in direzione Bologna, proveniente da Segrate, è chiuso. Questa chiusura interessa un’uscita importante, creando disagi alla viabilità nella zona di Milano. Si consiglia di verificare le alternative di percorso e di prestare attenzione ai segnali stradali per evitare inconvenienti durante gli spostamenti.
Chiuso da giorni l'ingresso della tangenziale Est di Lambrate in direzione Bologna arrivando da Segrate. Il motivo? Una formazione di ghiaccio che risulta pericolosa per la circolazione stradale. Lo fa sapere la società Milano Serravalle. Un grosso disagio per i viaggiatori che tutti i giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
