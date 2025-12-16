Tangenziale di Napoli chiusa l’uscita di Capodichino per tre notti consecutive

Per lavori programmati dalla Tangenziale di Napoli, l'uscita di Capodichino sarà chiusa per tre notti consecutive, causando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito sulla zona. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza degli interventi, influenzando la viabilità nelle aree circostanti.

Per lavori programmati dalla società Tangenziale di Napoli, la diramazione di Capodichino resterà chiusa tre notti consecutive. Si tratta di quelle di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, dalle 23.00 alle 6.00 del mattino successivo.

