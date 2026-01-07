A Napoli arriva il Verona | Fuorigrotta blindata chiusa anche l'uscita della Tangenziale

A Napoli si prepara l’incontro tra Napoli e Verona, con misure di sicurezza rafforzate. La zona di Fuorigotta sarà chiusa alle 19.45 e l’uscita della Tangenziale sarà interdetta al traffico. È stato inoltre disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi veronesi, al fine di garantire l’ordine pubblico durante la partita.

Gara ad alto rischio, la Tangenziale chiuderà alle 19.45 a Fuorigrotta. Disposto anche il divieto di vendita dei biglietti ai veronesi. Stadio blindato.

Napoli-Verona Chiusa uscita fuorigrotta dalle 19.45 - Su richiesta della prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle 19:45 di oggi, mercoledì 7 gennaio, e fino a cessa ... 100x100napoli.it

Napoli-Verona, chiusa un'uscita della Tangenziale su richiesta della Prefettura - La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica ... napolitoday.it

