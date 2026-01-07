La pagella del New York Times | Genova tra le mete del 2026

Il New York Times ha inserito Genova tra le mete da visitare nel 2026, riconoscendola come l’unica grande città italiana tra i 52 “places to visit”. La scelta si basa su elementi come il Waterfront, i Rolli e una mostra dedicata a Van Dyck, che evidenziano le ricchezze culturali e storiche della città. Una segnalazione che conferma l’interesse crescente verso questa destinazione ricca di storia e tradizione.

Unica grande città italiana tra i 52 "places to visit" grazie a Waterfront, Rolli e mostra su Van Dyck. I dati del 2025 (aggiornati a ottobre) sul capoluogo: crescono le presenze degli stranieri, +8,5%.

