una delegazione isgap di alto profilo ha presentato alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia i legami tra antisemitismo terrorismo e trasferimenti di enormi flussi monetari verso i paesi occidentali

Esperti internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Israele e Gran Bretagna, hanno esposto alle diverse Forze dell'Ordine presenti precise analisi sulle modalità operative di attori stranieri collegati a gruppi terroristici e alla Fratellanza Musulmana finalizzate a promuovere l'antisemitismo per influenzare e scardinare le strutture delle Società Occidentali Roma, 9 dicembre 2025 – Lo scorso venerdì 5 dicembre si è svolto presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, il seminario dedicato alle Forze dell'Ordine " L'intreccio del finanziamento di odio e terrore. L' "Intifada globale" e le implicazioni per le Forze dell'Ordine e la sicurezza interna in Italia e in Europa " tenuto dagli esponenti di vertice dell'ISGAP – the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, organizzazione internazionale indipendente impegnata da oltre venti anni nel contrasto all'antisemitismo contemporaneo ed ai radicalismi.

