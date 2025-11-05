Vescovi e comunità ebraica contro l’antisemitismo | un progetto comune per la scuola italiana

Il cardinale Zuppi, la presidente Ucei Noemi Di Segni e i rabbini Di Segni e Arbib presentano insieme all’ambasciata italiana presso la Santa Sede “sedici schede per conoscere l’ebraismo” destinate all’ora di religione cattolica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vescovi e comunità ebraica contro l’antisemitismo: un progetto comune per la scuola italiana

