Chiara Costanzo e Achille Barosi oggi il rientro delle salme a Milano | a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana La diretta

Oggi a Milano si svolge il rientro delle salme delle vittime della strage di Crans-Montana. Alle ore previste, presso l’aeroporto di Linate, arriveranno i feretri, accompagnati dalle famiglie e dalle autorità. Un momento di grande tristezza e raccoglimento per ricordare le persone coinvolte in questa tragedia. La diretta offrirà aggiornamenti sul procedimento e le reazioni delle famiglie.

Milano, 5 gennaio 2025 – Oggi il rientro in Italia delle salme delle vittime della strage di Crans-Montana. Da Sion (Svizzera) l’aereo volerà verso Milano Linate, dove atterrà alle 11.50. Da lì quattro feretri saranno trasferiti a Milano (quelli dei liceali milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi ), Bologna (la città di Giovanni Tamburi ) e Genova (Emanuele Galeppini era originario di Rapallo) via terra. L’aereo proseguirà poi per Roma Ciampino dove arriverà nel pomeriggio (portando i resti di Riccardo Minghetti ). Il Comune di Milano ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per Chiara e Achille, entrambi di 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro delle salme a Milano: a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Crans-Montana, le salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi rientrano a Linate. Ansia per la sorte dei feriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiara Costanzo e Achille Barosi, gli amici morti insieme. I compagni: “Non può finire così”; Gli amici milanesi scampati alla strage: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi; Achille Barosi tra gli scomparsi. Elena Sofia Barosi, d'origine milanese, tra le vittime; Disposto un minuto di silenzio per le vittime della sciagura di Crans-Montana. Tra loro anche Chiara Costanzo, ginnasta Acro della Diaz Accademy di Milano. Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta - Sull’aereo da Sion (Svizzera) anche i feretri del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini. ilgiorno.it

Lutto cittadino per Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana - Ad accogliere le salme delle vittime della strage ci sarà anche il sindaco Sala. msn.com

Crans-Montana, le vite spezzate a 16 anni di Chiara, Giovanni, Achille, Emanuele, Sofia e Riccardo - Identificati i primi giovani italiani morti nell’incendio del locale di Crans- famigliacristiana.it

Radio1 Rai. . #CransMontana Identificate anche le ultime 16 vittime, sul totale di 40 dell'incendio al locale Le Constellation. Nell'elenco anche Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti, tre dei sei giovanissimi italiani che hanno perso la vita. Le s - facebook.com facebook

I giovanissimi Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo,Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti, rimasti coinvolti nell’incendio di Crans Montana, non ce l’hanno fatta. Da docente di liceo, che ha sempre amato tantissimo i suoi stude x.com

