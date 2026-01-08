GaE Graduatorie ad esaurimento | ecco la domanda e la GUIDA MIM scadenza 22 gennaio

A partire da oggi alle 12.00 è possibile presentare la domanda per le GaE Graduatorie ad esaurimento 2026/27 e 2027/28. La procedura è aperta fino alla scadenza del 22 gennaio. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per completare correttamente la richiesta e comprendere i requisiti richiesti.

Da oggi alle 12.00 è attiva la presentazione della domanda per le GaE Graduatorie ad esaurimento 202627 e 202728. Scadenza 22 gennaio ore 23.59. GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio. Aggiornamento GaE, si va dall'8 al 22 gennaio per la compilazione dell'istanza.

GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 8 gennaio alle 14:30 - C'è tempo fino al 22 gennaio per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. orizzontescuola.it

Aggiornamento GAE Dalle ore 12:00 di giovedì 8 gennaio fino alle ore 23:59 di giovedì 22 gennaio partirà la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. La domanda potra’ essere compilata dal personale doc - facebook.com facebook

