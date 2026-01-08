Graduatorie ad Esaurimento GaE | domanda dall’8 gennaio ore 12 | 00 al 22 gennaio Possibili i reinserimenti SPECIALE

Dal 8 al 22 gennaio sarà possibile presentare online la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). La procedura si svolge tramite il sito dell'Ufficio Scolastico territoriale scelto. Questa finestra temporale permette di aggiornare la propria posizione e, in alcuni casi, di essere reintegrati nelle graduatorie. È importante rispettare le scadenze e seguire le istruzioni ufficiali per una corretta presentazione.

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

