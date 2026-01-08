Graduatorie ad Esaurimento GaE | domanda dall’8 gennaio ore 12 | 00 al 22 gennaio Possibili i reinserimenti

Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) sono aperte per la presentazione delle domande dal 8 gennaio alle 12:00 al 22 gennaio alle 23:59. È possibile inviare richieste di aggiornamento, permanenza o reinserimento tramite modalità telematica presso la sede territoriale dell'Ufficio Scolastico di riferimento. Questa finestra temporale permette ai docenti interessati di aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ufficiali.

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

