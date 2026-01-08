GaE 2026 ecco quanti aspiranti ancora in graduatoria Infanzia piena in Sicilia e Campania
Le graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 registrano ancora numerosi aspiranti in attesa di aggiornamento. In particolare, nelle regioni di Sicilia e Campania l’offerta di posti per l'infanzia è significativa. Ricordiamo che la possibilità di presentare domanda scade il 22 gennaio alle ore 23, offrendo un’ultima occasione per inserirsi in graduatoria.
Graduatorie ad esaurimento GaE anni scolastici 202627 e 202728: è possibile presentare domanda entro il 22 gennaio ore 23.59. Il Ministero ha messo a disposizione una funzione per visualizzare il numero di aspiranti ancora in graduatoria, per agevolare il trasferimento di provincia per chi è interessato a contratto a tempo indeterminato o supplenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
