GaE 2026 ecco quanti aspiranti ancora in graduatoria Infanzia piena in Sicilia e Campania

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 registrano ancora numerosi aspiranti in attesa di aggiornamento. In particolare, nelle regioni di Sicilia e Campania l’offerta di posti per l'infanzia è significativa. Ricordiamo che la possibilità di presentare domanda scade il 22 gennaio alle ore 23, offrendo un’ultima occasione per inserirsi in graduatoria.

Aggiornamento Gae 2026, domande dall’8 al 22 gennaio - Presenta la domanda dal 8 al 22 gennaio per aggiornare il tuo punteggio. informazionescuola.it

Dall’aggiornamento GaE e GPS, agli elenchi regionali per il ruolo. Parte il terzo ciclo per le abilitazioni. Tutte le novità 2026 a cura di Sonia Cannas - Durante la diretta su Orizzonte Scuola, Sonia Cannas ha evidenziato come il 2026 segna un momento di rilievo per le procedure concorsuali e le supplenze. orizzontescuola.it

