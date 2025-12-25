Capodanno 2026 in musica c’è solo l’imbarazzo della scelta | da Ghali a Catania ai PTN a Genova Quanti concerti tra Sicilia e Sardegna

Come ogni anno la musica alimenta la notte di Capodanno in ogni angolo dello stivale. I protagonisti della discografia italiana a ridosso si sparpagliano nelle piazze, non solo di grandi città, per concertievento gratuiti. Il tradizionale concerto della Rai, intitolato L’anno che verrà, quest’anno è stato allestito sul lungomare di Catanzaro, a condurre Marco Liorni, non è stata ancora rilasciata una lista ufficiale degli ospiti ma voci di corridoio danno per certi al momento Patty Pravo, Clementino, Leo Gassman, Rettore, Ermal Meta, Sandy Marton, Orietta Berti, Diodato, Sal Da Vinci, BigMama, Cristiano Malgioglio, Romina Power, Anna Oxa, I Ricchi e Poveri e Alex Britti. 🔗 Leggi su Open.online

