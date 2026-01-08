Futuro cultura e territorio | Livorno si candida a diventare ' Capitale Italiana del Mare 2026'

Livorno si propone come candidata per diventare la Capitale Italiana del Mare 2026, puntando sulla valorizzazione della cultura marittima e sul rapporto con il territorio. La candidatura riflette l'importanza di promuovere un futuro sostenibile, preservando le tradizioni e le risorse legate al mare. Un’iniziativa che mira a rafforzare il ruolo della città come centro di cultura e innovazione nel settore marittimo.

La cultura del mare e la sua valorizzazione, con uno sguardo chiaro al futuro, sono al centro delle premesse che hanno portato la città di Livorno a candidarsi per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. Un conferimento fresco di istituzione, dato che è nato nel 2025 a seguito della.

