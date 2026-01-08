Furto in chiesa | rubata la statua di Gesù Bambino pochi giorni dopo Natale

Il 28 dicembre, pochi giorni dopo Natale, la basilica di Giussano è stata teatro di un furto: la statua di Gesù Bambino, posta nel presepio, è stata sottratta. Un episodio che ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i fedeli e la comunità locale, evidenziando come anche in periodi di festa si possano verificare atti di vandalismo o furto.

È domenica 28 dicembre: sono passati solo pochi giorni da Natale quando qualcuno ha deciso di rubare Gesù bambino dal presepio della basilica di Giussano. Il fatto, stando alle informazioni emerse, sarebbe accaduto proprio durante l'ultima messa domenicale. A Giussano, un caso simile era già.

