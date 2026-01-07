Solaro statua di Gesù bambino rotta la notte di Natale scoperto il responsabile

A Solaro, la statua di Gesù bambino, danneggiata durante la notte di Natale, è stata ritrovata rotta. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e identificato il persona responsabile, che è stato successivamente denunciato. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di rispettare il patrimonio pubblico e il senso di comunità.

Gesù bambino rotto in piazza la notte di Natale a Solaro, i carabinieri hanno scoperto e denunciato l'autore. I carabinieri della stazione di Solaro dopo meticolose indagini condotte durante le festività, hanno identificato il responsabile di un episodio che aveva suscitato forte sdegno nella comunità solarese. La statua di Gesù Bambino del presepe allestito dalla .

Amalfi (SA) - Esposizione della statua di Gesù Bambino (25.12.25)

