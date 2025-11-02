Furto sacrilego in una chiesa a Siano | rubata la brocca del battesimo

Furto sacrilego, in pieno giorno, a Siano. Venerdì mattina, intorno alle 10.30, un uomo è entrato all’interno della Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano di Siano riuscendo a portare via una brocca in metallo dorata utilizzata per il rito del battesimo. A fare l’amara scoperta è stato il parroco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

