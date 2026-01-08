Furti a raffica alla Pam di via Diaz arrestati in tre | liberati il giorno dopo

Ravenna, 8 gennaio 2026 – La Polizia locale di Ravenna si trova ogni giorno in prima linea nel contrasto ai reati predatori, soprattutto nel cuore del centro storico. Lo dimostra l’operazione conclusa la sera del 5 gennaio in via Diaz, dove gli agenti dell’ufficio di Pronto Intervento hanno arrestato tre cittadini marocchini – di 26, 27 e 43 anni – ritenuti responsabili di un furto aggravato e organizzato ai danni del supermercato Pam. Tutto ha inizio intorno alle 20.30, quando il personale del negozio segnala movimenti sospetti. Il punto vendita, bersagliato da tempo da episodi analoghi e privo di telecamere interne, vive da mesi una situazione di continua pressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica alla Pam di via Diaz, arrestati in tre: liberati il giorno dopo Leggi anche: Furti a raffica al Terminal 1: arrestati i ladri seriali di Malpensa Leggi anche: Raffica di furti in Lombardia, colpite 17 case: ladri arrestati, scoperto il loro modus operandi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raffica di furti e rapine, arrestato un uomo di 35 anni: incastrato dalle telecamere - Arezzo, 7 ottobre 2025 – Era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’Hotel Pier della Francesca in via Romana. lanazione.it Raffica di furti durante le festività: azioni lampo dei malviventi - In due casi aperte le portiere delle auto con le signore alla guida e portate vie le borsette dal sedile ... altoadige.it

