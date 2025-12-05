Furti a raffica al Terminal 1 | arrestati i ladri seriali di Malpensa

Malpensa, 5 dicembre 2025 – Furti fulminei, bagagli che spariscono nel nulla, passeggeri colti di sorpresa in un attimo. Al Terminal 1 di Malpensa si è consumata una sequenza rapidissima di colpi ai danni dei viaggiatori, messa a segno da due ladri seriali che si muovevano tra la folla con la sicurezza di chi conosce perfettamente dinamiche, distrazioni e punti ciechi dello scalo. Questa volta, però, la loro corsa è finita contro il muro dei carabinieri. I protagonisti della vicenda sono due cittadini algerini di 25 e 31 anni, con precedenti specifici, arrestati con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti a raffica al Terminal 1: arrestati i ladri seriali di Malpensa

