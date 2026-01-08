Funerali Emanuele Galeppini il vescovo | ‘La verità deve emergere’ i dubbi della famiglia | ‘Non c’erano ustioni’

Il funerale di Emanuele Galeppini si è tenuto a seguito del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il vescovo ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza sulla vicenda, mentre la famiglia esprime dubbi riguardo alle cause, evidenziando che non ci sarebbero state ustioni. Un momento di grande dolore e interrogativi sulla verità di quanto accaduto, con la famiglia che attende risposte ufficiali.

Il dolore della famiglia e le domande senza risposta. Papà Edoardo e mamma Beatrice sono inconsolabili nel giorno dell’ultimo saluto al loro Emanuele Galeppini, morto nella notte di Capodanno nel rogo di Crans-Montana, in Svizzera. Il ragazzo, quasi 17 anni, promessa del golf italiano, è una delle 40 vittime dell’incendio divampato all’interno del bar Le Constellation, dove si stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Attraverso il loro legale, l’avvocato Alessandro Vaccaro, i genitori chiedono chiarezza su come sia morto il figlio. Dalle autorità svizzere, spiegano, non sarebbe arrivata alcuna risposta ufficiale, ma solo dubbi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

